FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nın ikinci maçında Polonya'ya 87-86 mağlup oldu.
OAKA Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlı ekip, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.
İlk çeyreği Polonya 23-17 önde tamamlarken, Türkiye soyunma odasına 38-35 üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu 63-59 galip bitiren Polonya karşılaşmayı da 87-86 kazandı.
Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu 13'er sayıyla oynadı.
Milliler, turnuvadaki son maçını yarın TSİ 21.00'de Yunanistan ile oynayacak.