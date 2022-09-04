2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam bu maçı kazanarak gruplarda 3'te 3 yaparak yoluna devam etmek istiyor.
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TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye - Gürcistan maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka NTV'de canlı yayınlanıyor.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir.