A Milli Basketbol Takımı'nda Furkan Korkmaz, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Korkmaz, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. Biz de kendimizi savunmaya çalıştık." dedi.

A Milli Basketbol Takımı'nda Furkan Korkmaz, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

İşte başarılı basketbolcunun sözleri:

"Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. Biz de kendimizi savunmaya çalıştık. Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır. Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış.

Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim.

Sakatlıklarla boğuşuyoruz, oyunun bir parçası. Her maçta daha iyi olmalıyım, umarım yarın da daha iyi olurum.