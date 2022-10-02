Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-72 mağlup etti.

Karşılaşmaya takım halinde iyi hücum ederek başlayan Bahçeşehir Koleji, Boutsiele'nin basketiyle 6. dakikada 16-9'luk üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in basketiyle 7. dakikada farkı 2 sayıya (17-19) indirdiyse de konuk ekip, mücadelenin ilk periyodunu 28-23 önde tamamladı.

İkinci periyot, iki takımın da karşılıklı pota altı sayılarıyla başladı. Çeyreğin bitimine 5 dakika kala Bahçeşehir Koleji, etkili oynayan Smith'in basketleriyle farkı 8 sayıya çıkararak 37-29'luk skor yakaladı. Kalan sürede 9 sayıya çıkan farkı eritmeye çalışan sarı-lacivertliler, rakibinin iyi oyununa engel olamadı ve Bahçeşehir Koleji devreye 41-32 üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 3. periyoduna iyi başlayan ve Hayes ile dışarıdan sayılar üreten Fenerbahçe Beko; Jekiri, Pierre ve Wilbekin'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 43-47. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada ilk kez öne geçti: 48-47. Skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, periyot sonunda 10 sayılık fark (59-49) yakaladı.

Bahçeşehir Koleji'nin Boutsiele ve Yiğit Arslan'ın sayılarına Melih Mahmutoğlu-Hayes ikilisiyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 72-60. Ev sahibi ekip karşılaşmayı da 78-72 kazandı.