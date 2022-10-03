FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 69-67 yenildi.

Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Darüşşafaka, ilk çeyreğini 25-15 önde geçtiği karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki skor farkını koruyamamasına rağmen soyunma odasına 41-39 üstünlükle gitti.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 55-53 önde kapatan Darüşşafaka, son bölümde rakibine oranla daha fazla basit hata yaptı ve sahadan 69-67 mağlup ayrıldı.