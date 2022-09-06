2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam'ın bu mücadelesini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

1. Çeyrek: Belçika 6-20 Türkiye

2. Çeyrek: Belçika 30-37 Türkiye

3. Çeyrek: Belçika 47-59 Türkiye

4. Çeyrek oynanıyor: Belçika 47-59 Türkiye

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TÜRKİYE - BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika karşılaşması 6 Eylül saat 14.30'da başladı. Bu kritik maç NTV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanıyor.

A Milli takımımız gruptaki 4. maçında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Gürcistan maçından sonra Belçika maçı merakla bekleniyor. A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti. Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir