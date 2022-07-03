2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya geliyor. Büyük Britanya - Türkiye maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri son maçında Büyük Britanya ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı haberimizden izleyebilirsiniz.

BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Vertu Motors Arena'da Büyük Britanya - Türkiye arasında oynanan basketbol maçı, 3 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başladı. Dev mücadele NTV'den naklen yayınlanıyor.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NDA SON DURUM

12 Dev Adam, daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilerek malup olmuştu. FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.