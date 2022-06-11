Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 önde. Fenerbahçe Beko kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı da araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı heyecanla bekleniyor. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım yarın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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