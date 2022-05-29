ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında seride 1-0 geride olan Anadolu Efes, Galatasaray Nef’i ağırlıyor. Kritik karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında seride 1-0 geride olan Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

💥 ANADOLU EFES-GALATASARAY NEF | CANLI SKOR

Anadolu Efes 48-40 Galatsaray Nef (Üçüncü periyot oynanıyor)

📺 ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başladı ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanıyor.

SERİDE GALATASARAY NEF 1-0 ÖNDE!

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.