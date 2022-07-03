2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 12 Dev Adam, 71-85 kazandı ve grubu galibiyetle bitirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 2023 Dünya Kupası Elemeleri son maçında Büyük Britanya ile kozlarını paylaştı.

Müsabakayı ay-yıldızlılar 71-85 kazanarak grubu galibiyetle bitirdi.

Bu sonucun ardından Türkiye, çıktığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak grubu 2. sırada bitirdi. Birinci sırada Yunanistan yer alırken, Büyük Britanya ise 3. oldu.

FIBA'nın aldığı karar sonrası grubumuzdaki diğer rakibimiz Belarus ise turnuvadan diskalifiye edilmişti.

İKİNCİ TURA YÜKSELDİK!

İkinci turda I Grubu'nda maçlarını oynayacak olan ay-yıldızlılarımız, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.