Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off yarı final 3. maçında Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off yarı final serisinde üçüncü maç merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DARÜŞŞAFAKA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 30 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. TRT Spor ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk iki maç sonunda 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin ilk karşılaşmasını Fenerbahçe Beko 94-69 kazanırken, ikinci müsabakadan Darüşşafaka, 82-81 galip ayrıldı.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçlarda ise konuk ekipler galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 75-65 mağlup ederken, Darüşşafaka da 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 79-61 yendi.