🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI İZLE | Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Büyük Britanya karşılaşması için geri sayım devam ediyor. 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolculuğu için önem arz eden karşılaşmanın galibi merak edilirken; Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair detaylar haberimizde...

12 Dev Adam, Büyük Britanya ile mücadele edecek ve basketbolseverler için heyecan dolu bir maç yaşanacak. Vertu Motors Arena'da gerçekleşecek mücadelede, deplasmana gidecek A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izlemek isteyenler 'Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorgulamalarını sürdürürken; karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vertu Motors Arena'da Büyük Britanya - Türkiye arasında oynanacak basketbol maçı, 3 Temmuz Pazar günü 18.00'de başlayacak ve NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA SON DURUM

12 Dev Adam, daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilerek malup olmuştu. FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.