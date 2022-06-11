ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 11 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Mücadele TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.