Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes, Olympiakos ile Belgrad'da oynanacak Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk gününde mücadele edecek. Ligdeki temsilcimiz Anadolu Efes'in galip gelmesi durumunda, Real Madrid - Barcelona maçının kazananı ile mücadele edecek. Peki, kazananın doğrudan finale yükseleceği Olympiakos - Anadolu Efes karşılaşması saat kaçta başlayacak? Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Olympiakos - Anadolu Efes maçına dair merak edilenler...

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'deki ilk karşılaşmada, Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte şifresiz Olympiakos - Anadolu Efes maçına dair merak edilenler...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki ilk maçında Anadolu Efes ile Olimpiakos 19.00'da karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Anadolu Efes maçını şifresiz izlemek isteyenler, BeIN Sports HABER üzerinden maçı takip edebilecek.

ANADOLU EFES VE OLIMPIAKOS 45. RANDEVUDA

Dörtlü Final'in ilk maçında karşı karşıya gelecek Anadolu Efes ile Olimpiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez kozlarını paylaşacak. 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada her iki takımın da 22 galibiyeti bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazanırken; ikinci devrede Olympiakos 87-85 galip geldi.

Bugün gerçekleşecek mücadelede ise kazanan takım doğrudan finale yükselecek.