Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı canlı izle (Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko canlı skor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko serisinin 4. maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin lacivert-beyazlılara karşı 2-1 üstünlüğü bulunurken, bu maçtan galip ayrılması halinde sezonun şampiyonluğunu ilan edecek. Lacivert-beyazlılar kazanırsa ise durum 2-2'ye gelecek ve şampiyonluk son maça kalacak. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının tüm detayları haberimizde...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2022- 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022- 21:49