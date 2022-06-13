ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe play-off final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.
CANLI SKOR
1. çeyrek: Anadolu Efes 12-24 Fenerbahçe Beko
2. çeyrek: Anadolu Efes 35-41 Fenerbahçe Beko
3. çeyrek oynanıyor: Anadolu Efes 50-53 Fenerbahçe Beko
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ANADOLU EFES FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat 20.30'dan itibaren TRT Spor ve Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, serinin 3. maçında Anadolu Efes'e 103-97 yenilmiş ve seride durum 2-1'e gelmişti.
Sarı-lacivertliler zorlu serinin dördüncü mücadelesini kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise seri 5. maça uzayacak ve o maç 15 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.