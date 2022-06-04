ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında play-off yarı final serisinin son maçı oynanıyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz..

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ANADOLU EFES - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Galatasaray maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Müsabaka Trt Spor Yıldız ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanıyor.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.