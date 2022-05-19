Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'deki ilk karşılaşmada, Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos ile Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
OLYMPIAKOS 53-62 ANADOLU EFES (3. periyot oynanıyor)
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki ilk maçında Anadolu Efes ile Olimpiakos karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Anadolu Efes maçını BeIN Sports HABER'den canlı olarak izleytebilirsiniz.
ANADOLU EFES VE OLIMPIAKOS 45. RANDEVUDA
Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazanırken; ikinci devrede Olympiakos 87-85 galip geldi.