Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Olympiakos ile Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'deki ilk karşılaşmada, Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos ile Anadolu Efes karşılaşmasının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.



OLYMPIAKOS 53-62 ANADOLU EFES (3. periyot oynanıyor)



OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki ilk maçında Anadolu Efes ile Olimpiakos karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Anadolu Efes maçını BeIN Sports HABER'den canlı olarak izleytebilirsiniz.



ANADOLU EFES VE OLIMPIAKOS 45. RANDEVUDA

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazanırken; ikinci devrede Olympiakos 87-85 galip geldi.