THY EuroLeague Finali'nde temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde bir kez daha EuroLeague şampiyonu olmak isteyen temsilcimiz, İspanyol devini saf dışı bırakmanın peşinde. Heyecan dolu maçın canlı skoru ise haberimizde.

THY EuroLeague Finali'nde temsilcimiz Anadolu Efes, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Tarihinde bir kez daha EuroLeague şampiyonu olmak isteyen temsilcimiz, İspanyol devini saf dışı bırakmanın peşinde. Heyecan dolu maçın canlı skoru ise haberimizde.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONU: R. Madrid 15-14 A. Efes

2. PERİYOT SONU: R. Madrid 34-29 A. Efes

3. PERİYOT: R. Madrid 37-29 A. Efes

REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Anadolu Efes'in Euroleague final maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

ÜST ÜSTE 3. KEZ

Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague'de final heyecanı yaşıyor. Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe 'yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.

Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final-Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.