Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NBA'de final maçı heyecanı yaşanacak. Golden State Warriors ile Boston Celtics final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, tarihi ve kanalı da yer alıyor. Peki, Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 13:00