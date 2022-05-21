Anadolu Efes, THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından Ergin Ataman konuştu. Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. " dedi.

Anadolu Efes, THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından Ergin Ataman konuştu.



İŞTE ATAMAN'IN SÖZLERİ:



Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!"







