Anadolu Efes, THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından Ergin Ataman konuştu.
İŞTE ATAMAN'IN SÖZLERİ:
Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!"
Anadolu Efes Real Madrid maçının ardından Ergin Ataman: Şampiyon olacağız dedik olduk
Anadolu Efes, THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından Ergin Ataman konuştu. Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye'de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. " dedi.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2022- 22:19
Anadolu Efes, THY EuroLeague Finali'nde Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından Ergin Ataman konuştu.