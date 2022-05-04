Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague çeyrek final maçında Olympiakos sahasında Monaco'yu konuk edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibinin belli olacağı mücadele Yunanistan'da oynanacak. Peki, Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague çeyrek final maçında Olympiakos sahasında Monaco'yu konuk edecek. Peki Olympiakos-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Etabın 4. karşılaşmasında Monaco, Olympiakos'u 78-77'lik skorla yenmişti. Bu sonuçla, seri 2-2 gelmişti.



Bu serinin son ayağı ise Yunanistan'da oynanacak. Bu maçın kazananı Final Four'da temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibin olacak.

THY EuroLeague play-off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek seride 3-1 yapan Anadolu Efes, Final Four'a yükselmişti.

OLYMPIAKOS-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos-Monaco maçı bu akşam 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.