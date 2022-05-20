Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının yarın Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ataman, "Biz artık her çıktığımız finale kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Kazanan taraf yine biz olacağız inşallah.” dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının yarın Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Bir kez daha finalde olduklarını söyleyen Ataman, şöyle konuştu: "Karşımızda bir kez daha bir İspanyol ekibi var. Geçen yıl Barcelona'yı yenip şampiyon olmuştuk. Bu sene de karşımıza El Classico'nun galibi Real Madrid geldi. Zor bir maç olacağı kesin. Ama biz kendimize güveniyoruz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine çok güveniyoruz. Olympiacos için çok iyi bir hazırlık yapmıştık. 5-6 gün hazırlanmıştık. Real Madrid maçı için sadece bugün kısa bir antrenman yapacağız. Ama artık bu bir final. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. 3 yıldır üst üste final oynuyoruz. İlk finalimizi kaybetmiştik, ilk tecrübemizdi. Biz artık her çıktığımız finale kazanmak için çıkıyoruz. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Kazanan taraf yine biz olacağız inşallah."

"GÜNLÜK PERFORMANSLAR ETKİLİ OLACAK"

Real Madrid ile sezon içerisinde oynadıkları iki maçta 1-1'lik eşitlik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Sezon içerisinde oynadığımız iki maçta, Madrid'de kaybetmiştik, İstanbul'da geriden gelip kazanmıştık. Aynı takım, bir tek İstanbul'daki maçta Singleton yoktu. Moerman 4 numaradaydı, onun yanında zaman zaman Anderson'u kullanmıştık. Pota altında sıkıntı çekmiştik. Onlarda da Causeur yoktu. Yarın iki oyuncu da sahada olacak. Williams-Goss oynamayacak yarın, sakatlandı. Bugün basın toplantısında açıkladılar. Onun yerine Heurtel'i oynatabileceklerini söylediler. Çok büyük fark olacağını zannetmiyorum. Günlük performanslar çok etkili olacak" dedi.

Ataman son olarak "Aydın Örs ile maç öncesinde konuştunuz mu" sorusuna, "Biz Aydın ağabey ile her maçtan önce ve sonra mesajlaşıyoruz. Ama tabii o bende kalsın. İnşallah şampiyon olursak, yine tabii ki ilk ziyaret edeceğim kişilerden birisi de o olur" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.