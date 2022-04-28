Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks konferans yarı finalinde!

Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks konferans yarı finalinde!

NBA play-off'larında Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks, rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline yükseldi. Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves (3-2) serisinin galibiyle karşılaşacak. Bucks ise Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics ile eşleşti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 11:07