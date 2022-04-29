Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Monaco sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 15:32