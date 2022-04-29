Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Monaco sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 15:32
THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Monaco ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Çeyrek final müsabakası sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Monaco - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MONACO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Monaco - Olympiakos maçı 29 Nisan Cuma günü saat 22:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.