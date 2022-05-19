Türk Hava Yolları Euroleague Final Four Dörtlü Final'in ikinci karşılaşmasında, Barcelona ile Real Madrid mücadele edecek. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte şifresiz Barcelona - Real Madrid maçına dair merak edilenler...
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
THY Euroleague'in Dörtlü Final'deki 2. maçında Barcelona ile Real Madrid 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Barcelona - Real Madrid maçını şifresiz izlemek isteyenler, BeIN Sports HABER ve BeIN Sports 3 üzerinden maçı canlı takip edebilecek.
Maçın galibi, Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk maçının kazananı ile mücadele edecek.