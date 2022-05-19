Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Türk Hava Yolları Euroleague Final Four'un ilk gününde, Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 19-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da gerçekleşecek Final Four'un ikinci maçı olacak karşılaşmanın galibiyle, ilk maçın kazananı kozlarını paylaşacak. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Barcelona - Real Madrid maçı hakkında merak edilen detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 15:30