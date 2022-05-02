Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), yarı finalin ilk maçında Boston Celtics ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk takım 101-89 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

NBA'de Doğu Konferansı yarı finallerinin ilk karşılaşmasında Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks'ı konuk etti.

Baştan sona önde götürdüğü mücadelede Milwaukee Bucks, sahadan 89-101'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte seride 1-0 öne geçmeyi başaran Milwaukee Bucks, saha avantajına sahip olmadığı eşleşmenin ilk maçını kazanarak avantajı da eline geçirmiş oldu.

Karşılaşmayı 24 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle tamamlayan Giannis Antetokoumpo, "Triple-Double" yapmayı başararak galibiyette büyük rol oynadı.

Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jayson Tatum, rakibin agresif savunmasına karşı 21 sayıda kalarak mağlubiyete engel olamadı.

Boston Celtics'te Jayson Tatum 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist; Jaylen Brown 12 sayı, 9 ribaund, 4 asist; Al Horford 12 sayı, 10 ribaund, 3 asistle oynadı.

Milwaukee Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribaund, 12 asist; Jrue Holiday 25 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma; Bobby Portis 15 sayı, 11 ribaundla mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

1. çeyrek: 24-27

2. çeyrek: 46-56

3. çeyrek: 70-78

4. çeyrek: 89-101