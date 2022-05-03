NBA'de yarı final serisi 2 maçla devam etti!
NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup ederken, Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Dallas Mavericks'i 121-114 ile geçti.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 13:28
DONCIC'İN 45 SAYISISI DALLAS'A YETMEDİ
Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Footprint Center'da mücadele ettiği Dallas Mavericks'i 121-114 yenerek seriyi 1-0 yaptı. Phoenix'te Deandre Ayton 25 sayı, 8 ribaund, Devin Booker 23 sayı, 9 ribaund ve Chris Paul 19 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 45 sayı, 12 ribaundu yetmedi.