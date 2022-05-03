NBA'de yarı final serisi 2 maçla devam etti!

NBA'de yarı final serisi 2 maçla devam etti!

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 106-92 mağlup ederken, Batı Konferansı'nda Phoenix Suns Dallas Mavericks'i 121-114 ile geçti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 13:28