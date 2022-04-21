Philadelphia Toronto karşısında seriyi 3-0'a getirdi!

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Philadelphia 76ers deplasmanda karşı karşıya geldiği Toronto Raptors'ı Joel Embiid'in son saniyelerde bulduğu üçlükle 104-101 mağlup etti ve seriyi 3-0 yaptı.İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 10:34