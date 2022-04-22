Dallas Mavericks'ın koçu Jason Kidd, yıldız oyuncu Luka Doncic’in Jazz’a karşı 3. maça çıkmayacağını söyledi. Kidd, "Sakatlığının başından beri dikkatli olacağımızı söyledik ve bu akşamki oturmasının bu plana uygun olduğunu düşünüyoruz." dedi. İşte detaylar...

Jason Kidd, Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in Jazz'a karşı 3. maçına çıkmayacağını söyledi.

Antrenör Jason Kidd maçtan önce basına verdiği demeçte, Maves yıldızının Utah Jazz'a karşı Üçüncü Maçta aldığı baldır sakatlığı nedeniyle saha dışında kalacağını söyledi.

Kidd: Sakatlığının başından beri dikkatli olacağımızı söyledik ve bu akşamki oturmasının bu plana uygun olduğunu düşünüyoruz.

Kidd, Doncic'in öğleden sonra yaptığı antrenmanın erken saatlerinde çok çaba sarf ettiğini ve "her şeyi yaptığını" ve şu ana kadar iyi hissettiğini söyledi. 4. maç Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak.

Takımın sabah atışlarından sonra – ihbardan yaklaşık sekiz saat önce – Kidd, Doncic'in bir karar vermeden önce her zamanki maç öncesi rutininden geçeceğini, ancak Doncic'in yerine oturma kararının öğleden sonra verildiğini söyledi.