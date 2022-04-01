THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta maçında sahasında Alba Berlin ile karşılaşıyor.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşıyor.



CANLI SKOR



Anadolu Efes 16-24 Alba Berlin ( 1. periyot sonucu)



Anadolu Efes 25-34 Alba Berlin ( 2. periyot oynanıyor)



ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports Haber kanalında yayınlanıyor.

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 12 kez parkeden galip ayrılırken, Berlin ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan mücadeleyi Efes 90-63'lük skorla kazandı.