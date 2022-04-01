Anadolu Efes Alba Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde Alba Berlin'i ağırlayacak. Peki, Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 33. hafta maçında sahasında Alba Berlin ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

THY Euroleague'in 33. haftasında Anadolu Efes 1 Nisan'da saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Anadolu Efes – Alba Berlin maçı, beIN Sports Haber kanalında yayınlanacak.

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 12 kez parkeden galip ayrılırken, Berlin ise 1 kez kazanabildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan mücadeleyi Efes 90-63'lük skorla kazandı.