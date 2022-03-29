THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ataşehir'de Alba Berlin'i konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekibi Alba Berlin'i Ataşehir'de konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off iddiasını sürdürmek için rakibini mutlaka mağlup etmek zorunda. Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. hafta erteleme maçında Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin, play-off şansını sürdürmek için maçtan mutlaka galip ayrılması gerekiyor.

CANLI SKOR

F.BAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 19-16 (1. PERİYOT SONUCU)



F.BAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 27-37 (2. PERİYOT SONUCU)



F.BAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 38-48 (3. PERİYOT SONUCU)



F.BAHÇE BEKO - ALBA BERLIN: 50-57 (4. PERİYOT OYNANIYOR)

F.BAHÇE BEKO-ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor.

Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu.

İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.