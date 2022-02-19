NBA'de Houston Rockets'da basketbol yaşantısını sürdüren temsilcimiz Alperen Şengün, All Star etkinliğinde Yükselen Yıldızlar maçında forma giydi.

Alperen Şengün'lü Team Barry, All Star Yükselen Yıldızlar maçında kazanan taraf oldu. 19 yaşındaki yetenekli basketbolcu müsabakayı 7 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 blokla tamamladı.

50 sayıya ilk ulaşanın kazandığı maçta Alperen Şengün'ün takımı Team Barry, 50-48'lik skorla Yükselen Yıldızlar maçında kupaya uzanan takım oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Detroit Pistons forması giyen Cade Cunningam oldu.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUM"

Karşılaşma öncesinde All-Star Rising Stars'da Türkiye'yi de temsil ettiğini söyleyen Alperen, "Öncelikle All-Star'da Türkiye'yi ve Houston Rockets'ı temsil ediyorum. Geçen sene Beşiktaş'ta genç bir takımdık ve gençlerin neler yapabileceğini gösterdik. Ben de buraya gelerek gençleri temsil ediyorum. Umarım daha çok çalışıp buraya gelebilecekleri konusunda onlara bir idol olmuşumdur. Bunun için mutluyum." ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. 2.08 metre boyundaki Şengün, basketbola küçük yaşlarda başladı. Küçük yaşlarda ağabeyinin basketbol oynadığını gören Şengün, bu spora ilgi duydu ve çocuklar için basketbol eğitimi veren kurslara katıldı. Bu eğitimler, ilgisi ve yeteneği sayesinde hayatı değişti. Daha sonra 2017–2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübünde basketbol kariyerine başladı.

Alperen Şengün'ün oynadığı takımlardan ilki kariyerinin başladığı Banvit Basketbol Kulübü. 2018 – 2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi kapsamında Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile toplamda 29 maça çıktı. Bu maçlarda 10,8 sayı, 6,8 ribaund ve 1,2 asist ile dikkat çekti. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma takımında Süper Lig'de 22 maçta görev aldı. Bu maçlarda ise 5 sayı ve 3,9 ribaund yapabildi.

Alperen Şengün için önemli gelişme Türkiye milli basketbol takımında forma giymesi oldu. Milli takım kariyeri sonrasında dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başaran Şengün, 2020 – 2021 sezonun öncesinde Beşiktaş Basketbol Takımı ile anlaşma imzaladı. Genç bir kadro ile yapılanma yapmak isteyen Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Şengün, NBA seçmelerine katıldı ve Houston Rockets takımı tarafından seçildi.