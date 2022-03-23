Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Baskonia - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı Buesa Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka BeIN SPORTS Haber'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 11. sırada girdi. Organizasyonda 10 galibiyet 19 mağlubiyeti bulunan Bitci Baskonia ise 15. sırada yer alıyor.Sarı-lacivertli ekip, bu sezon İstanbul'da oynanan maçı 75-53 kazanmıştı.