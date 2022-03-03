Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

THY EuroLeague'in 28. haftası Türk derbisine sahne olacak. Temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler derbi öncesi arama motorlarında 'Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?' gibi aramalarda bulunuyor. İşte Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak bilinmesi gereken detaylar...

THY EuroLeague'in 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

3 Mart Perşembe günü Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken, 12'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazandı. Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 17 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 6'sında ise Anadolu Efes üstün ayrıldı.