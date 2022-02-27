THY EuroLeague'de 19. hafta erteleme maçında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Kızılyıldız 20-18 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Kızılyıldız 41-37 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT: Kızılyıldız 46-43 Fenerbahçe Beko
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 23:00'te başlayan Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
CORONA VAKALARI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Daha önce oynanması planlanan Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı, artan corona virüsü vakaları sebebiyle ertelenmişti.