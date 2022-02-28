NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Clippers'a 99-98 mağlup olarak üst üste 9. yenilgisini aldı. Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 16 dakika sahada kalırken 15 sayı ve 3 ribauntla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, maçın bitimine 10 dakika kala 19 sayı farkla geride olan Mavericks, üst üste bulduğu basketlerle Warriors karşısında öne geçip, sahadan 6 sayı farkla galip ayrıldı.

Sezonun 36. galibiyetine imza atan Mavericks'te all-star Luka Doncic 34 sayı, 11 ribaunt, Spencer Dinwiddie 24 sayı, Dorian Finney-Smith ise 14 sayı, 9 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 27 sayı, 10 asist, Andrew Wiggins 18, Gary Payton II 13 sayıyla mücadele etti.

- Alperen Şengün'ün 15 sayısı yetmedi

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 99-98 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezon 32. kez kazanan Clippers'ta Reggie Jackson 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle maçın en skoreri olurken, Ivica Zubac 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Üst üste 9. maçını kaybeden Rockets'ta 16 dakika sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün, 15 sayı, 3 ribauntla takımının en skorer oyuncuları arasına girdi. Garrison Matthews 17 sayı, Christan Wood 15 sayı, 7 ribaunt, Jae'Sean Tate 14 sayı, 6 ribaunt, 4'er asist ve top çalma, Dennis Schroder 11 sayı, 10 asist, 8 ribauntla oynadı.

- Sixers, Embiid ve Harden'la kazandı

Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, sezonun formda ekiplerinden Philadelphia 76ers, konuk olduğu New York Knicks'i 125-109'luk skorla geçti.

37 galibiyetle konferansında 3. sırada yer alan Sixers'ın all-star oyuncularından Joel Embiid 37 sayı, 9 ribaunt, James Harden 29 sayı, 16 asist, 10 ribaunt, 5 top çalma, Tyrese Maxey ise 21 sayı, 7 ribauntla galibiyeti getiren isimmler oldu. Mücadelede 13 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz skora katkı yapamazken, 1 asistle maçı tamamladı.

Art arda 5. kez kaybeden Knicks'te RJ Barrett 24 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Evan Fournier 24 sayı, Immanuel Quickley 21 sayı, Julius Randle 16 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 109-125

Phoenix Suns-Utah Jazz: 114-118

Indiana Pacers-Boston Celtics: 128-107

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 98-99

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 126-127 (uzatmada)

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 101-107

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 92-124

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 95-123