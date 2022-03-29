Efsane basketbolcu Shaquille O'Neal, hastalığı nedeniyle hayatının risk altında olduğunu öğrendiğini açıkladı.
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan olay itiraf! "Ölebileceğim söylendi"
NBA efsanesi Shaquille O'Neal'dan, flaş bir itiraf geldi. Shaq, kısa süre önce uyku apnesinden muzdarip olduğunu, solunumunun tekrar tekrar durup başladığını ve bu durumun ciddi bir uyku bozukluğuna yol açtığını söyledi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
Shaq, bu sağlık korkusunun bir sonucu olarak artık bir uyku makinesi kullanmak zorunda kalıyor.
O'Neal, GQ'ya verdiği röportajda, yıllar sonra doktor kontrolüne gittiğini itiraf etti. Son olarak NBA'de forma giydiği süre içerisinde kontrole girdiğini belirten Shaq, doktor kontrolünde kendisine, "Uyku apneniz var ve uyku apnesi hipertansiyona veya felce neden olabilir, bu yüzden ölebilirsiniz" dendiğini ifade etti. İşte Shaq'ın o sözleri...