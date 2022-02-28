Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişiminin ardından bu durumun Avrupa basketboluna olan etkileri sürüyor.

Dün Gürcistan basını tarafından yapılan bir habere göre CSKA Moskova'nın yıldızı Tornike Shengelia'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını söylediği iddia edilmişti.

Sonrasında sonrasında oyuncunun menajerlik şirketi, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla bu iddianın yanlış olduğunu belirtmişti.

Eurohoops'un derlediği habere göre; Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Johannes Voigtmann ve Marius Grigonis'in kulüple olan sözleşmelerini feshetmedikleri, ancak Rusya'dan ayrıldıkları yönündeydi. Rus kulübü, yapılan resmi açıklamayla gelen bu haberleri doğruladı.

Yapılan açıklamada bahsi geçen bu dört oyuncunun da Rusya'dan ayrılarak evlerine döndükleri doğrulandı. Ayrıca oyuncuların bu davranışlarının sözleşmelerine ve kulüp kurallarına aykırı olduğu, ancak içerisinde bulunulan durum sebebiyle anlayış gösterildiği belirtildi.

Son olarak ise kadrodaki diğer oyuncuların kalan maç takvimi için hazırlıklarına devam edeceği açıklandı.