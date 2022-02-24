A Milli Erkek Basketbol Takımı Atina'ya gitti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2022- 13:41