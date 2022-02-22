Malik Monk'tan Los Angeles Lakers açıklaması!

NBA'de Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Malik Monk, Lakers'ta kalmayı "çok istediğini" söyledi. Monk, "Burayı çok seviyorum. Burada tekrar oynamayı çok isterim. Ne olacağını asla bilemeyiz tabii ki. Günün sonunda bu bir iş. Ama kesinlikle burada oynamayı çok isterim."

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 14:18