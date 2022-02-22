Malik Monk'tan Los Angeles Lakers açıklaması!
NBA'de Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu Malik Monk, Lakers'ta kalmayı "çok istediğini" söyledi. Monk, "Burayı çok seviyorum. Burada tekrar oynamayı çok isterim. Ne olacağını asla bilemeyiz tabii ki. Günün sonunda bu bir iş. Ama kesinlikle burada oynamayı çok isterim."
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 14:18
Monk, Lakers ile geleceği hakkındaki bazı düşüncelerini şu şekilde paylaştı:
"Burayı çok seviyorum. Burada tekrar oynamayı çok isterim. Ne olacağını asla bilemeyiz tabii ki. Günün sonunda bu bir iş. Ama kesinlikle burada oynamayı çok isterim."
Monk bu sezon 13.0 sayı, 3.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.