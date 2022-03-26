Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe Safiport 58-71 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Türkiye Kupası'nda zafer Mersin'in!
Fenerbahçe Safiport 58-71 ÇBK Mersin Yenişehir Belediye (MAÇ SONUCU-ÖZET) Türkiye Kupası'nda zafer Mersin'in!
2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71 - 58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyonluğa ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 16:54
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında, Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı 71 - 58 kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupanın sahibi oldu.
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