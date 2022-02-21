Cleveland'da düzenlenen NBA All-Star organizasyonu, LeBron James'in takımının, Kevin Durant takımını 163-160 yendiği maçla sonuçlandı.
NBA All-Star'a Stephen Curry damgası! Üçlük rekoru...
NBA All-Star 2022'de LeBron James'in takımı, Kevin Durant'ın takımını 163-160'lık skorla mağlup etti. Gecenin MVP'si Stephen Curry olurken yıldız basketbolcu All-Star tarihinin bir maçta en fazla üç sayılık isabet bulan oyuncusu rekorunu elde etti. İşte NBA All-Star 2022 gecesinden detaylar...
LeBron James'in takımları, 2018'de geçilen formatta All-Star organizasyonunda şu ana kadar oynanan 5 maçın 5'ini de kazandı.
Geceye damga vuran isim 50 sayı kaydeden Stephen Curry oldu. LeBron James 24, Giannis Antetekounmpo 30 sayıyla kazanan tarafın diğer skorerleri oldu.