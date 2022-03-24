Anadolu Efes 77-83 Olimpia Milano (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Efes farkı koruyamadı! | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 32. haftasında Anadolu Efes sahasında Olimpia Milano'yu konuk etti. Müsabakayı 15 farka kadar önde götüren lacivert-beyazlılar, skoru koruyamadı ve parkeden 77-83 mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 22:17