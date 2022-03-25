THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesen maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Barcelona 25-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Barcelona 42-34 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Barcelona 70-49 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Barcelona 72-51 Fenerbahçe Beko

BARCELONA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu ve Tarık Biberovic, Baskonia ve Barcelona maçları için açıklanan kafilede devam eden tedavi süreçleri nedeniyle yer alamamışlardı. Son olarak kaybedilen Baskonia maçında da Nando De Colo şoku yaşandı.

Baskonia mücadelesinde ilk yarının son anlarında kalf (baldır) sakatlığı yaşayan Nando De Colo'nun da Barcelona mücadelesinde forma giyemeyeceği ve durumunun İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi.