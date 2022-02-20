Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yetenek yarışmalarının kazananları belli oldu. Smaç şampiyonu Obi Toppin ve üç sayı yarışması şampiyonu Karl-Anthony Towns olurken, yetenek yarışmasını Cleveland Cavaliers kazandı.

Cleveland'da düzenlenen 2022 NBA All-Star'ın ikinci gününde smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının kazananları belli oldu. Detaylar haberimizde...

SMAÇ ŞAMPİYONU OBI TOPPIN OLDU

Cole Anthony, Jalen Green, Juan Toscano-Anderson ve Obi Toppin'in katıldığı smaç yarışmasının galibi ise New York Knicks forması giyen Obi Toppin oldu.

ÜÇ SAYI YARIŞMASININ KAZANANI KARL-ANTHONY TOWNS

All-Star etkinliğinin büyük heyecena sahne olan bir diğer yarışması olan Üç Sayı Yarışması'nı ise Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns oldu. Towns finalde, Luke Kennard ve Trae Young'un önünde 29 sayıyla kazanarak şampiyon oldu.

YETENEK YARIŞMASININ GALİBİ THE CAVS

Bu yıl yeni bir formatla gerçekleştirilen yetenek yarışmasını Cleveland Cavaliers'ın üç oyuncusu Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley'den oluşan ev sahibi şehrin takımı The Cavs kazandı.

Smaç, Üç Sayı ve Yetenek yarışmalarında yer alan oyuncular şöyle

Yetenek Yarışması'nda sahne alan üç takım:

The Antetokounmpos: Alex Antetokounmpo (Raptors 905), Giannis Antetokounmpo ve Thanasis Antetokounmpo.

The Cavs: Jarrett Allen, Darius Garland ve Evan Mobley

The Rooks: Scottie Barnes, Cade Cunningham ve Josh Giddey

3 Sayı Yarışması'nda mücadele edenler

Desmond Bane (Memphis Grizzlies), Luke Kennard (Los Angeles Clippers), Zach LaVine (Chicago Bulls), C.J. McCollum (New Orleans Pelicans), Patty Mills (Brooklyn Nets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Fred VanVleet (Toronto Raptors), Trae Young (Atlanta Hawks).

Smaç Yarışması'nda yer alanlar

Cole Anthony (Orlando Magic), Jalen Green (Houston Rockets), Obi Toppin (New York Knicks), Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors).