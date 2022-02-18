Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar rakibini 96-71 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Lacivert beyazlılarda Elijah Bryant 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
PERİYOT SONUÇLARI:
Anadolu Efes 28-15 Darüşşafa (1. periyot sonucu)
Anadolu Efes 54-32 Darüşşafa (2. periyot sonucu)
Anadolu Efes 79-47 Darüşşafa (3. periyot sonucu)
Anadolu Efes 96-71 Darüşşafaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar rakibini 96-71 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 23:53
Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar rakibini 96-71 mağlup ederek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.