Anadolu Efes, THY Euroleague’in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz. İki takım arasında ligin ilk yarısında İsrail'de oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 92-78'lik skorla galip ayrılmıştı.



ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes, 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele ediyor. Müsabaka, beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.



CANLI SKOR



Anadolu Efes 21-10 Maccabi Tel Aviv (1. periyot sonucu)

Anadolu Efes 26-16 Maccabi Tel Aviv (2. periyot oynanıyor)