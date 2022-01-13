NBA'de Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahne aldı! işte gecenin sonuçları

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz sahne aldı! işte gecenin sonuçları

NBA'de Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 115-91 yendi. Hawks deplasmanında 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Heat'in galibiyetinde pay sahibi oldu. Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers'ı 109-98 yendi. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 1 asistle tamamladı. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers ise, Utah Jazz deplasmanında 111-91 galip geldi. Cedi Osman 31 dakikaya yakın sahada kaldığı müsabakada 8 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 10:36