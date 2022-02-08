Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko, THY Eurolegue'in lideri İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20:45'da beIN SPORTS 3'te, canlı yayınlanacak.