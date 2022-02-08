THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko, THY Eurolegue'in lideri İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20:45'da beIN SPORTS 3'te, canlı yayınlanacak.